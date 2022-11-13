Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu, 5. hafta mücadelesinde Düzce Atletik evinde Ege Gelişimi 68-61 mağlup etmeyi başardı.

Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu, 5. hafta mücadelesinde Düzce Atletik evinde Ege Gelişimi 68-61 mağlup etmeyi başardı.

Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubu 5. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Ege Gelişimi konuk etti. Abdullah İlik’in başhakemlik yaptığı karşılaşmayı Nami Sunay Soydan 1. Yardımcı Hakem, Senay Çandar ise 2. Yardımcı hakem olarak yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Düzce Atletik karşılaşmanın başında peş peşe bulduğu üçlükler ile öne geçti. Ege Gelişim yaptığı ataklarla aradaki sayı farkını kapattı. İlk çeyrek 15-13 Düzce Atletik üstünlüğü ile bitti. İkinci çeyrekte de Düzce Atletik üstün olan takım olurken ilk yarı 30-25 bitti. 3. Çeyrek daha durağan geçmesine karşın misafir takım Ege Gelişim bulduğu 19 sayı ile çeyreği önde kapattı. Son çeyrekte ise eşitliği yakalayan Ege Gelişim karşısında özellikle maçın son saniyelerinde peş peşe yakaladığı atakları iyi değerlendiren Düzce Atletik bir 2’lik ve 1 üçlük ile maçı 68-61 galibiyetle bitirdi.

Alınan galibiyetle Düzce Atletik 7 puanla 5. Sıradaki yerini korurken ligin 6. haftasında ise İstanbul Basketbol Feneri ile İstanbul’da karşılaşacak. Karşılaşma 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 15:00’te İTO Yakacık Spor Salonunda oynanacak.