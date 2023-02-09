Başkentte, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına devam ediliyor.

Başkentte, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına devam ediliyor.

Ankaralılar önceden belirlenen noktalarda depremzedeler için yardım malzemesi toplanmaya devam etti. Vatandaşlar önceki günlerde olduğu gibi bugün de yardım malzemelerini kutulara yerleştirmek ve tırlara yüklemek için birlik oldu. Büyük küçük demeden herkesin yardıma gelmesi moralleri yükseltti.

“Burada yardımlarınızı bekliyoruz”

Küçük yaşına rağmen depremzedelere yardım etmek için çalışan gelen 11 yaşındaki Sıla Altınyurt, “Burada çamaşır katlıyoruz. Gelen çamaşırları ayırıyoruz, ayrıca oyuncak bölümü var. Karşı tarafta da gıda bölümü ve yan taraflarda da farklı farklı bölümler var. Herkesin yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada ayakkabılar, oyuncaklar, oyuncakların pilleri, kadın üst erkek üst vesaire var. Burada herkes tabi yardım ediyor. İnsanlarımız var ama maalesef eşyalarımız biraz sayılı. Burada yardımlarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek isteğimiz onların oradan sağ salim kurtulması”

Bir yandan gelen malzemeleri ayırırken bir yandan da depremzedelere yardımcı olmak istediği belirten Gönül Yağmur, “Burada işte, kalbimizin attığı yere yardım etmek istiyoruz yani depremzedelere yardımcı olmak istiyoruz. Onların acılarını hafifletmek istiyoruz. Onların acıları bizim acımızdır, paylaşımını yapmak istiyoruz. Burada yaptığımız işlemler elimizden geldiğince onlara destek olmak, onların işini kolaylaştırmaktır. Onlara o zor zamanda destek olabilmek için. Kalbimiz onlarla atıyor. Onların iyi olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz onların oradan sağ salim kurtulması” ifadelerine yer verdi.

“Küçük oğlum var o da kendi battaniyesini hazırladı ve üzerine yazdı”

Türkiye ’de yaşanan bu felaketten dolayı küçük oğlunun da etkilendiğini söyleyen ve oğlunun da bir desteği olduğunu söyleyen Yılmaz Yıldırım, “Ülkemizin yaşamış olduğu bu acı malum olaydan sonra Buraya ilk defa geldim ve çok duygulandım. Büyük bir felaketin içerisindeyiz ama ülkemizin insanları o kadar güzel ki her yerden yardımlar geliyor. Herkes elinin gücünün yettiği kalbinin yettiğince maddi manevi her şekilde buradalar. Bugün ben sadece şunu göstermek için geldim. Küçük oğlum var o da kendi battaniyesini hazırladı ve üzerine yazdı. O acı hepimizin acısı. Allah ölenlere rahmet eylesin kalanlara şifa versin. Türk milleti olarak bunu söylemek istiyorum, ‘çok büyük bir milletiz’ oradakiler bunu bilsinler. Belki buradayız, oraya ulaşamıyoruz ama kalbimizle, yüreğimizle dualarımızla onlarlayız. Bizden gelenleri beklesinler. İnsanlar bütün yardımlarını buraya getirmişler. Hala gelmeye devam ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye büyük bir millet ve Türkiye gerçekten güzel insanlarla büyümüş büyük bir millet” diye konuştu.

Deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar tırlara yüklenerek yola çıktı. Tırların yaklaşık 10 saat içerisinde bölgelere ulaşacağı belirtildi.