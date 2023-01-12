Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Saray Keresteciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamanın oluşturduğu etki, fabrikadan 500 metre uzaklıktaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yorumlar