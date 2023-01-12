Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Saray Keresteciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamanın oluşturduğu etki, fabrikadan 500 metre uzaklıktaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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