Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 6-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 şahıstan 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri yaklaşık 46 milyon lira olduğu değerlendiren 137 kilogram esrar, 1 kilo kokain, 1,5 kilo metamfetamin, 10 bin 914 det sentetik uyuşturucu tabletin yanı sıra 4 adet tabanca ve 461 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ankara’da 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 60 şahıstan 32’iı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.