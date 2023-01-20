Ankara’da bir kişinin, telefonda tartışma yaşadığı bir yakınına sinirlenmesi üzerine lüks aracını ateşe verdiği iddia edildi. Alevlere teslim olan lüks otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Ankara’da bir kişinin, telefonda tartışma yaşadığı bir yakınına sinirlenmesi üzerine lüks aracını ateşe verdiği iddia edildi. Alevlere teslim olan lüks otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olay, Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Porsche marka aracını tartışma yaşadığı yakınına sinirlendiği için benzinle ateşe veren bir kişi olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Yanan otomobili gören çevre halkının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken polis ekipleri aracı yaktığı düşünülen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Aracın yandığını gördük”

Olayın tanıklarından Gökkuşağı Mahalle Muhtarı Cengiz Bulut: “Mahallemizde akşama doğru yükselen dumanların görülmesi üzerine olay yerine gittik. Bir aracın yandığını gördük. Polis ve itfaiye ekipleri oradaydı. Alevleri söndürmeye çalışıyorlardı. Aracın içinde kimse yoktu. İki kişi araç içerisinde tartışmış, aracı içerisindeki vatandaşlardan birisinin yaktığı söyleniyor. İçeride kimsenin olmaması bizi rahatlattı. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Bu kişilerin mahallemiz sınırları içerisinde olmadığını gözlemledik” ifadelerine yer verdi.

“Dumanların boyutu çok büyüktü”

Çevre sakinin Murat Işık ise, “Yanan arabanın yanında bir beyefendinin telefonda yüksek sesle bağırdığını, çevreye rahatsızlık verdiğini duyduk. Daha sonra araçlarımızla harekete ederken, o aracın yandığını gördük. Söylenenlere göre telefonda konuşan kişi arabaya yakmış. Sesi kulağımıza kadar geliyordu. Dumanların boyutu çok büyüktü. Çok büyük alevler vardı” dedi.