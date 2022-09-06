Ankara’da bir kişinin, tartıştığı komşuları tarafından üçüncü kattan aşağı atıldığı iddia edilmişti. Söz konusu olayın, eli bıçaklı komşularından kaçan bir kişinin canını kurtarmak için kendisini üçüncü kattan aşağıya atması olduğu öğrenildi.

Ankara’da bir kişinin, tartıştığı komşuları tarafından üçüncü kattan aşağı atıldığı iddia edilmişti. Söz konusu olayın, eli bıçaklı komşularından kaçan bir kişinin canını kurtarmak için kendisini üçüncü kattan aşağıya atması olduğu öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Peçenek Caddesi’ndeki Elvan Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Ü., çamaşırları üzerine halı çırpan üst komşusu Bahtiyar Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahtiyar Ş., oğlunu ve diğer akrabalarını çağırdı. Üzerine yürüyen bıçaklı saldırganlardan kaçmaya çalışan Sefa Ü., binanın üçüncü katına çıktı. Canını kurtarmak için bina koridorundaki penceren atlayan Sefa Ü., feci şekilde yere çakıldı. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Sefa Ü., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen saldırganlar ise kendilerini eve kilitledi. Yaralı Sefa Ü.’nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ise olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

“Bilinci kapalıydı”

Olayın tanıklarından Nihat Erdoğan, "Sesi duyunca eşimle koştuk hemen buraya geldik. Yaralı yerde yatıyordu, bilinci kapalıydı. Kafasından ve kulağından kan geliyordu. Bıçaklı saldırganlar da içeriye girmeye çalışıyordu. Altlı üstlü komşularmış. Halı çırpma sebebiyle kavga çıkmış. Tartışmayı çıkartan kadın eniştesini çağırmış. Çok kötü düşmüştü. Komşular ve eşim, yaralının bilincini açık tutmaya çalıştı. Sonra da sağlık ekipleri geldi. Mahalleli saldırganları linç etmeye çalıştı. Camdan atlamış. Bana, ‘Eğer atlamasaydım beni bıçaklayacaklardı’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Çok büyük gürültü oldu”

Bir diğer tanık Nazlı Güçlü ise “Komşum memleketten yeni geldiği için çamaşırlarını yıkayıp asmış, diğer komşum da halılarını çırpmış. Üzerine bir de su dökünce alttaki komşular ıslanmış. Aralarında söylenmeye başladılar. Akşam olunca halıları çırpan komşumuz oğlunu ve akrabalarını çağırmış. 20-30 kişi birden gelmiş. Çok büyük gürültü oldu. Baktım ki çocuklar, ‘Babamı attılar’ diye ağlıyorlardı. Komşularımızdan birisi gelmiş yaralının kafasına havluyu basarak akan kanı durdurmaya çalışmış” şeklinde konuştu.