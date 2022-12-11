Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprü’de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobile yardım etmek için duran otomobile başka bir otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu takla atan aracın sürücüsü hafif yaralandı. 3 otomobilde hasar oluştu.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil hasar gördü.

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