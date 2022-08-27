Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturuyor. Ünlü sanatçı Zeynep Bastık konseri ile başlayan Zafer Bayramı kutlamaları Koray Avcı, Melike Şahin ve Athena grubunun açık hava konserleri ile devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturuyor. Ünlü sanatçı Zeynep Bastık konseri ile başlayan Zafer Bayramı kutlamaları Koray Avcı, Melike Şahin ve Athena grubunun açık hava konserleri ile devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

Türk bayrakları, afişler ve billboardlarla süslenen Başkent Ankara’da, birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Bayram etkinlikleri kapsamında ilk olarak ünlü sanatçı Zeynep Bastık Altınpark’ta on binlerce hayranıyla bir araya geldi. Koray Avcı, Melike Şahin ve Athena grubunun açık hava konserleri ile devam edecek konserler ile Başkentliler, bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

ABB Zeynep Bastık’ı hayranlarıyla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Altınpark’ta düzenlendiği konserde ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı için hazırladığı diğer konserler ise şöyle:

-"27 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Koray Avcı’ konseri Gençlik Parkı

-28 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Melike Şahin’ konseri Vedat Dalokay Parkı

-29 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Kuvayı Milliye Destanı Kent Orkestrası Rock Oratoryo Konseri’ Vedat Dalokay Parkı

-30 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Athena’ konseri Gençlik Parkı"