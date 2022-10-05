Ankara’da bir yolcu minibüsünde zurna eşliğinde yapılan yolculuk renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

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Ankara’da bir yolcu minibüsünde zurna eşliğinde yapılan yolculuk renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

Ankara’da sabah saatlerinde Ostim istikametine giden yolcu minibüsünde bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler görenleri gülümsetti. Minibüsteki bir vatandaşın kayda aldığı görüntülerde şoförün zurna çalan kişiye para attığı anlar yer aldı. Minibüs şoförü yolculuğuna devam ederken zurna çalan adamla birlikte ona eşlik ederek şarkı söyledi.