Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ikincisi düzenlenen Yarıyıl Çocuk Festivali başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ikincisi düzenlenen Yarıyıl Çocuk Festivali başlıyor.

Öğrenci ve çocuk dostu uygulamalarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1-2 Şubat tarihlerinde ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Yarıyıl Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Başkentli öğrenciler 2 gün sürecek festivalde, tiyatro gösterilerinden sportif aktivitelere, konserlerden atölye çalışmalarına kadar birbirinden renkli aktivitelerle buluşacak. Atölye çalışmalarında minikler, ebru sanatından taş boyamaya, zeka oyunlarından el sanatlarına kadar pek çok alanda hünerlerini sergilerken, Kent Orkestrası da en güzel çocuk şarkılarını seslendirecek. Düzenlenecek çok sayıda etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.