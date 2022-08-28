Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankara’da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Vatandaşlar ise o anı telefonlarına kaydetti.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Görüntülerde şehrin üstündeki gökkuşağı net bir şekilde görüntülenirken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.