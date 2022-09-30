Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 şahsa ait 10 farklı adrese operasyon düzenledi. 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

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