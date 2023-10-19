Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik operasyon düzenlendi. 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram bonzai, 760 gram eroin, 222 gram esrar, 9 gram metanfetamin, 29 adet uyuşturucu hap, 37 cep telefonu, 37 sim kart, 2 tablet, 1 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 11 alüminyum folyo, 5 hassas terazi, 57 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.