Ankara’da sis bulutları arasında süzülen güneş masalsı manzaralar oluşturdu.

Başkentte sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar sundu. Sis bulutları arasında süzülen güneş ışıkları, kentin doğal güzelliklerini adeta bir tablo gibi sergiledi. Özellikle Çankaya ve Mamak’taki sis manzarası izleyenleri mest etti. Sisle kaplı tepelerin arasından doğan güneşin altın tonları, seyri doyumsuz görsellik sundu. Gün doğumuyla ortaya çıkan eşsiz atmosfer, dronla havadan görüntülendi.