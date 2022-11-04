Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada silah ve fişekler ele geçirildi.

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada silah ve fişekler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bala ve Yenimahalle’de şüpheli görülen İ.Y.’nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi. M.K. isimli şahsın aracında ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, S.Y.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, D.M.’nin üzerinde ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.K. ve D.M.’ye toplam 2 bin 570 lira idari para cezası uygulanırken, S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.