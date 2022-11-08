Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri” gala programı CSO Ada Tarihi Salon’da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Senfoni ile Şanlıurfa Türküleri” gala programı CSO Ada Tarihi Salon’da gerçekleştirildi.

Orkestra yönetimini Musa Göçmen’in yaptığı solistler Ömer Türkmenoğlu ve Mehmet Türkmen’in sahne aldığı geceye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, siyasi isimler, Şanlıurfalılar ve müzikseverler katılım gösterdi. Girişte açılan stant ile ziyaretçiler Şanlıurfa ve müziği hakkında bilgi aldı. Katılan misafirlere atkı dağıtılan programda albümde bulunan 12 şarkı seslendirildi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin programa ilişkin, “Zaman zaman Urfalılardan dinlediğiniz güzel ve içli türküleri şimdi Cumhuriyet Senfoni Orkestrası söyleyecek. Aslında Urfalı türkücülerin söyledikleri çok beğeniliyordu, şimdi Cumhuriyet Senfoni Orkestrası başka bir şekilde bunu söyleyecek ve bu da renk katacak. Biliyorsunuz Şanlıurfa müzik şehri, bu müziği şu anda Türkiye’ye ardından da dünya ya mal edecek bir çalışma içerisindeyiz ve beğeniye sunuyoruz” ifadelerini kullandı.