Kalecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu adreste yapılan arama sonucunda; 1.900 litre el yapımı kaçak fermante şarap, 100 litre el yapımı rakı, 750 adet doluma hazır yeni boş şişe, 3 adet alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Ele Geçen malzemelere el konuldu, A.Ç. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Kalecik İlçesi Akkuzulu Mahallesi’nde bir adreste A.Ç. adlı şahsın kaçak ve sahte alkollü içki imalatı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara’nın Kalecik ilçesinde sahte alkollü içki imalat eden bir kişi gözaltına alındı.

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.