Ankara’da öğrenciler, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri coşkuyla devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan farklı okullarda kutlandı. Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu’nda gerçekleştirilen kutlamada bando eşliğinde öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Hun Ortaokulu’nda öğrenciler tarafından “100. yıl” koreografisi yapıldı. Faik Erbağı Ortaokulu’nda ise öğrenciler, okul bahçesinde şarkı söyledi.