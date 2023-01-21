Eğitim öğretim yılının ilk yarısında takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ilk hediye Ankara Yaprak Döner firmasından oldu.

Eğitim öğretim yılının ilk yarısında takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ilk hediye Ankara Yaprak Döner firmasından oldu.

‘Fast Food’da Döner Zamanı’ sloganıyla ön plana çıkan Yaprak Döner firması, insan sağlığından ve ürün kalitesinden ödün vermeden başarılı öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Ankara genelinde 28 şubesi bulunan firma, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının bitmesine özel Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Etlik şubesinde etkinlik düzenledi. Firma, okul hayatının ilk yarısında başarılı olarak takdir ve teşekkür belgesi alarak şubeye gelen binlerce öğrenciye döner hediye etti.

Yaprak Döner Kurumsal İletişim ve Akademi direktörü Coşkun Kaplan, derece ile karnelerini almış öğrencilerin başarılarını bu şekilde taçlandırdıklarını ifade ederek, "Yapmış olduğumuz etkinlikte başarılı gençlerimize "Fast Food’da Döner Zamanı" sloganıyla sağlıktan ve kaliteden ödün vermeden gençlerimize dönerlerini ikram ederek gençlerimizin mutluluğu ve sevincinde yanlarında olmak istedik" dedi.

"Bu benim için bir karne hediyesi oldu"

Okulun ilk döneminin heyecanı ve güzel geçtiğini belirten öğrenci Merve Yılmaz, "Takdir aldım, mutluyum. Çok güzeldi ve mutlu oldum. Bu benim için bir karne hediyesi oldu" diye konuştu.

"Çok güzeldi, lezzetliydi"

Firmanın karne gününe özel yapmış olduğu etkinlikten haberleri olmadığını söyleyen veli Canan Çekin, "Dönerimizi almak için sıraya geçtik. Çocuklara da çok sürpriz oldu, çok mutlu oldular. Böyle uygulamaların yapılmasını isteriz. Çok güzeldi, lezzetliydi" ifadelerini kullandı.

"Benim içime iyilik kattılar"

Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren 11 yaşındaki Mevlüt Efe Yiğit, "İlk defa karne aldığımda takdir belgesi almıştım ama bunda teşekkür belgesi aldım, bir dahakine artık. Takdir belgesini 1 puanla kaçırdım. Bence çok iyi bir şey yapıyorlar. İlk geldiğimizde hiç böyle şeyler yapmıyorlardı, benim içime iyilik kattılar" şeklinde konuştu.