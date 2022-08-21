Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ devam ediyor. Mogan Parkı’nda Musa Eroğlu ve Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda Veli Erdem Karakülah’ın verdiği konserlere 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ devam ediyor. Mogan Parkı’nda Musa Eroğlu ve Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda Veli Erdem Karakülah’ın verdiği konserlere 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara’yı kültür ve sanatın da başkenti yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile başkentlilerin hafta sonlarını renklendirmeye devam ediyor. Etkinliklerinde her hafta ünlü sanatçıları ağırlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 19-20-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen konserlerle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinlikler kapsamında, Gölbaşı Mogan Parkı’nda Musa Eroğlu hayranlarına türkülerle dolu bir akşam yaşatırken, Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda ise kurulan panayır alanı ve Kent Orkestrası konserinin yanı sıra Veli Erdem Karakülah sevenleriyle buluştu.

Ankara’da sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Musa Eroğlu, “Biz sanatçılar olarak halkla bir araya gelince çok mutlu oluyoruz, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne alan Veli Erdem Karakülah ise, “Ayaş’ta bugün sahneye çıkıyorum bizleri halkımızla buluşturan kıymetli Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konserde coşku dolu anlar yaşadıklarını söyleyen Aykut Baykal, “Panayıra ailemle birlikte geldim. Çok güzel vakit geçiriyoruz.” dedi. Konsere ailesiyle birlikte geldiğini dile getiren Ayla Öykü, “İlçelerde panayırın düzenlenmesi çok güzel, çocuklarımız çok eğleniyor.” şeklinde konuştu.