Bitlis’te köpeklerin saldırısının ardından kuduz tedavisi için Ankara’ya sevk edilen 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’te köpeklerin saldırısının ardından kuduz tedavisi için Ankara’ya sevk edilen 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık bir ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan P.E. (12) ve Mustafa Erçetin (10) yaralanmıştı. Bitlis’ten tedavi için 21 Ekim’de kuduz şüphesiyle Ankara’ya sevk edilen Mustafa Erçetin, çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 21 gün boyunca yoğun bakımda hayat mücadelesi veren küçük çocuk hayatını kaybetti.

“Doktorlarımız da elinden gelen her şeyi yaptılar”

Saat 12.00 sıralarında acı haberi aldıklarını belirten Mustafa Erçetin’in amcası Servet Erçetin, “Biz hastaneden eve gidince doktorlar bize hastaneye gelin diye telefon açtılar. Biz de zaten anlamıştık. Çocuk maalesef vefat etmiş, tüm çabalara rağmen kurtaramadılar. Doktorlarımız da elinden gelen her şeyi yaptılar. Farklı bir hastalık, farklı bir şey. Bir türlü kurtaramadılar, maalesef kaybettik hastamızı. Çoğu tedavi süresince sadece camdan görüyorduk. Çocuk kendinde değildi zaten, makineye bağlamışlardı. Normal makinede nefes alıp veriyordu. Tedavi görmek için ilk geldiği gün bizleri tanıyordu, konuşabiliyordu fakat akşam çocuk gitti ve başkası geldi yerine. O geceden beri uyuttular zaten doktorlar. Çocuğu köpek ısırmıştı ve ailesine söylememişti. Geç bilgilendirme olmuş. Oradaki doktorlara götürmüşler, buraya sevk ettiler. Buraya geldiği ilk zaman da zaten iş işten geçmişti. Bütün kana, beyne kadar bütün hücrelere işlemişti” dedi.

“Başıboş köpeklerin çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve evlatlarımızı ısırmasından ve kuduza yakalanmasından çok rahatsızız”

Mustafa Erçetin’in ölüm haberini son dakika haberlerinden gördüğünü ifade eden akrabası Yusuf Saf, “Bizler açıkçası böyle bir ölümü ne hak eden milletiz ne de insanlarız. Allah kimsenin başına böyle bir ölüm, acı vermesin. Başıboş köpeklerin ne yazık ki genç çocuklarımızı, kardeşlerimizi ve evlatlarımızı ısırmasından ve kuduza yakalanmasından çok rahatsızız. İnsani ve vicdani duyguları çöpe atan belediyemize seslenmek istiyorum. Belediye başkanlarım, görüyorsunuz 10 yaşında genç kardeşimizi kaybettik, acımız çok büyük. Nitekim bu ölümler Türkiye’nin nasıl ki gündemini işgal etmişse, analarımızın, kardeşlerimizin ve bacılarımızın yüreklerini bu şekilde işgal etmiştir. Sahipsiz köpekleri toplayalım, bir hayvan barınağı yapalım. Çocuklarımız kuduz olmasın, ölmesin” diye konuştu.

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Mustafa Erçetin hakkında açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" demişti.