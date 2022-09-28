Ankara’da inşaat halindeki bir binanın çatısındaki tahtaların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Ankara’da inşaat halindeki bir binanın çatısındaki tahtaların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Olay, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Caddesi 522. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 4 genç inşaat halinde bulunan bir binanın çatısında ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin çatıdaki tahta malzemeleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir ölüm, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlemenin yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Alevler çok büyüktü”

Yangının tanıklarından Umut Barış Demir, “Mahalledeki 3-4 genç inşaatın en üst katına çıkmış. Isınmak için ateş yakmışlar. Alevler büyümüş. İtfaiyeye haber verilmiş. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yan binalara da sıçramış alevler. Alevler çok büyüktü. Erken müdahaleyle hemen söndürüldü. Bayağı bir tehlike yaşandı. Hala da tehlikeler devam ediyor. Fenalaşan kadınlar oldu. Herkes tedirgin oldu” ifadelerini kullandı.