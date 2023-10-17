Ankara’da arızalanması sonucu yanmaya başlayan kömür yüklü kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kızılcahamam ilçesi Kargasekmez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kömür yüklü kamyonun dorse kısmındaki balataları arıza sebebiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Büyük paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.