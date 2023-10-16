Ankara’da Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından 600’den fazla klasik otomobilin yer aldığı "Klasik Otomobil Festivali", 2 günde 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Altındağ Belediyesi ve Antika Otomobil Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük "Klasik Otomobil Festivali", Başkent Millet Bahçesi’nde klasik otomobilseverleri bir araya getirdi. Altındağ’daki festivalde 600’den fazla klasik otomobil yer aldı.

"Bu yıl ziyaretçi rekoru kırdık"

Festivalin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu kadar nostaljik ve geçmişe ait otomobilleri Altındağ’da bir araya getiren önemli bir organizasyona imza attığımız için çok mutluyuz. Dönemlerinin en değerlileri, trafikte oldukları dönemde fırtına gibi esen, her biri birbirinden kıymetli klasik otomobiller büyük ilgi gördü. 2 günde 300 bin kişi festival alanında bir araya geldi. Bütün Ankaralıları, klasik otomobil severleri, nostalji yapmak isteyen herkesi festivalde buluşturduk. Çok renkli anlar yaşandı. Hem araç hem de gelen ziyaretçi sayısı bu sene rekor kırdı" dedi.