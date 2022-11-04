Olay, Keçiören’deki Ihlamur Vadisi’nde meydana geldi. Ihlamur Vadisi’nde çocukların kovaladığı sokak kedisi kanalizasyon kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Keçiören Belediyesi itfaiye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen kediyi kurtarmak için merdivenle kanala indi. Kanalizasyon suyu içeresinde mahsur kalan kediye ulaşan itfaiye personeli ağla kediyi kanaldan çıkararak tekrar sokağa bıraktı. Kedinin kurtarılma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışladı.

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