Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası" dolayısıyla şehir genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası" dolayısıyla şehir genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ankara metrosunda “Şiddete Tolerans Yok” sloganıyla başlatılan farkındalık kampanyasından Etimesgut’ta “Şiddetsiz Hayat Fidanlığı” oluşturulmasına, Eymir Ormanı’nda gerçekleştirilen “Şiddetsiz Adımlar” yürüyüşünden Kadın Lokallerinde kurulan Hayat Atölyesi’ne kadar düzenlenen pek çok etkinlikle Başkentli kadınlar bir araya geldi.

"Kadınlarımızın hayatın her alanında şiddetten uzak, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmeleri en büyük dileğim"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası çerçevesinde ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü de ortaklaşa bir farkındalık çalışmasına imza attı. Ankara metrosu vagonlarında bulunan tutamaçlarla; şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgileri ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin yer aldığı bilgiler anlatıldı. Farkındalık çalışması çerçevesinde hazırlamış oldukları görsel materyalleri ve ürünleri toplu taşıma araçlarında vatandaşlarla paylaşmak istediklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, “Kadınlarımızın hayatın her alanında evlerinde, iş yerlerinde, kamusal alanlarda şiddetten uzak mutlu ve huzurlu keyifli bir yaşam geçirmeleri en büyük dileğimdir” dedi.

Başkentli kadınlardan “şiddetsiz adımlar” yürüyüşü

Kadın dostu uygulama ve çalışmalarıyla örnek olan ABB, “şiddetsiz adımlar” sloganıyla Eymir Ormanı’nda yürüyüş düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının birlikte düzenlediği yürüyüşe birçok kadın katıldı. Düzenlendikleri yürüyüşle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle farkındalık oluşturmak istiyoruz ve kadına şiddete hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, etkinliklerle ilgili "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Haftası’nda etkinlikler düzenledik. Amacımız bu güne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak" cümlelerine yer verdi.