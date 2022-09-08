Toplanan kalabalığa izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle uyarılarda bulunan polis ekipleri uyarıları dikkate almayan kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Toplanan kalabalık Öğretmenlik Meslek Kanunu’na protesto eden sloganlar attıktan sonra 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim Sendikası üyeleri, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu protesto etmek için Ankara’nın Çankaya ilçesinde toplandı.

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