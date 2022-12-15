Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinden aslan kaçtığı iddiası ortalığı karıştı. Hayvanat bahçesi yetkilileri görüntüye yansıyanın köpek olduğunu öne sürdü.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinden aslan kaçtığı iddiası ortalığı karıştı. Hayvanat bahçesi yetkilileri görüntüye yansıyanın köpek olduğunu öne sürdü.

Gölbaşı’nda mahalle sakinlerinin şikayeti sonucu 4 bin metrekarelik arazide kurulu özel hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18’inci İdari Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Hayvanat bahçesi mühürlenerek, hayvanların tahliyesi için süre verildi. Mahalle sakinleri, hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan bir aslanın sokağa indiğini iddia etti. İşletmeciler ise görüntülere yansıyanın köpek olduğunu, aslanın kaçmadığını iddia ettiler.