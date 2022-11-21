Ankara’da yurda Almanya’dan giriş yaptığı tespit edilen bir araç ve söz konusu aracın sahibinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara’da yurda Almanya’dan giriş yaptığı tespit edilen bir araç ve söz konusu aracın sahibinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Almanya’dan ülkemize giriş yapan yabancı plakalı bir araçta ve bu aracın sahibine ait ikametlerde yapılan aramalarda; enerji içeceği kutusunun içerisine gizlenmiş halde 356 gram taş kokain maddesi, 419 gram esrar maddesi ile ısı ve ışık veren düzenek altında saksılarda yetiştirilmekte olan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsın yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.