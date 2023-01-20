Ankara’da inşaat kazısı yapılan alanın bitişiğindeki binanın arka girişi çöktü. Binada bulunan 19 daire ekipler tarafından tedbiren tahliye edildi. Binanın çöken kısmı havadan görüntülendi.

Ankara’da inşaat kazısı yapılan alanın bitişiğindeki binanın arka girişi çöktü. Binada bulunan 19 daire ekipler tarafından tedbiren tahliye edildi. Binanın çöken kısmı havadan görüntülendi.

Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’inde bulunan 4 katlı binanın girişi çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken 19 dairelik apartman boşaltıldı. Akşam üzeri saat 6 sıralarında gerçekleşen olayda kimse yaralanmazken, bina sakinleri geceyi akrabalarının evinde geçirdi.

Havanın aydınlanması ile binanın girişinde oluşan hasar net olarak görüldü. Arka girişi çöken apartman dron ile görüntülendi.

Binanın girişinin çöktüğünü görünce komşularını uyardığını belirten bina apartman sakini Zeynep Çayır, “Yan taraftaki inşaatta temel kazıldıkça korktum. Eşime müteahhite korktuğumuzu söyle dedim. Müteahhit t bizi kandırdı. Biz evimizin borcunu yeni bitirdik. Binayı boşalttık, içerden ilaçlarımızı bile alamadık. Balkona çıktığımda yüksek bir ses duydum. Sonra koşarak kapıya çıktım, komşular uyansın diye bağırdım. Bugün sabaha kadar yatamadım. Çocuğumun evinde kaldım. Eve ne zaman girebileceğimiz belli değil. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Artık buraya yetkililerin destek olması gerekiyor” diye konuştu.

Olay anında işten döndüğünü ve giriş katta oturması sebebiyle ailesinin çok korktuğunu dile getiren bina sakini Gökhan Dönmez, “Akşam üzeri işten dönerken eşim arayıp binanın tahliye edildiğini söyledi. Hemen eve geldim. Binanın önünde çok sayıda polis, itfaiye vardı. Görevliler yandaki inşaatın müteahhidini sordular fakat ortada yoktu. Bina sakinleri müteahhidin yanına gitmişler. O da tepki göstermiş, ‘Arsamdan çıkın’ demiş. Belediyeden ekip gelmiş binayı mühürlemişler” ifadelerine yer verdi.