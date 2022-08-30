Başkentli gençleri spor faaliyetleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenliyor.

Başkentli gençleri spor faaliyetleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenliyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası’nda bir araya getirecek. 14-17 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı takımlar, 3 gün sürecek turnuvada satranç, badminton, masa tenisi, judo, karate, boks, yüzme, futbol, voleybol ve taekwondo branşlarında kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

Turnuva 5 Eylül’de başlıyor

Başkentli gençlerin sağlıklı kalabilmesi ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan turnuva, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Eş zamanlı olarak başlayacak olan turnuvada gençler; satranç, badminton, masa tenisi, judo, karate, boks, yüzme, futbol, voleybol ve taekwondo dalında rekabet edecek.

Heyecanla beklenen turnuvada 5 Eylül 2022 tarihinde çeyrek final, 7 Eylül 2022’de yarı final ve 10 Eylül 2022’de ise final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Turnuva farklı noktalarda ki aile yaşam merkezlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın yapılacağı merkezler ve tarihleri ise şöyle:

"5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde badminton, masa tenisi ve karate, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Mamak Gençlik Merkezi’nde satranç, Osmanlı Aile Yaşam Merkezinde judo, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde boks ve 10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde yüzme, futbol, voleybol ve taekwondo."

Yaklaşık 700 gencin katılacağı spor müsabakasına katılanlara katılım belgesi ve madalya, dereceye girenlere ise kupa verilecek.