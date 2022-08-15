Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak bir restoranın çatısının uçmasına neden oldu.

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak bir restoranın çatısının uçmasına neden oldu.

Çankaya ilçesinde 1450. Sokak’taki bir restoranın çatısı şiddetli fırtınaya dayanamayarak yerinden söküldü. Havada uçmaya başlayan devasa çatı parçaları restoran önünde duran park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Şans eseri kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 8 araçta ve olayın yaşandığı dükkanda maddi hasar meydana geldi.

"Şu an dükkanın çatısı yok"

Restoran çalışanı Abdurrahim Erdemlioğlu, "Biz arkadaşlarla içeride çalışıyorduk. Olay 20 saniye içerisinde gerçekleşti. Kapıya çıktığımızda tentelerin uçtuğunu gördük. Çok gürültülü bir sağanak vardı. Çok hasarımız var, karşılanmasını talep ediyoruz. Can kaybımız yok. 8-9 araç hasar gördü. Şu an dükkanın çatısı yok, kapattık. Tadilat yaptırıp tekrar işimizin başına geçeceğiz" dedi.