Ankara’da bir araya gelen vatandaşlar, Filistin’e destek olmak için bir araya gelerek Hacı Bayram-ı Veli Cami’sinin bahçesinde yardım sergisi açtı.

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nin bahçesinde, geliri Filistin halkına bağışlanmak üzerine yardım sergisi kuruldu. Düzenlenen yardım sergisinde hazırlanan ürünler ve el işleri satışa sunuldu. Türkiye’nin desteğini her zaman hissettiklerini belirten Filistinli Usame Kandil ise, “Zor günlerdeyiz, acı kayıplarımız var. Çok fazla şehidimiz var. Yine de ümitliyiz çünkü hak sahibiyiz. İsrail her ne kadar bizden güçlü olsa da haksız olduğu için bizi yenemez. Biz ne olursa olsun topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz ve zaferi yakın görüyoruz. İnşallah kurtulmuş Mescid-i Aksa’da namaz kılacağız. Türk halkı yıllardır Filistin halkının yanında. Filistin’e bir Türk geldiğinde kendileri gibi karşılıyorlar. Savaşta herkes İsrail’i desteklerken, çok az kişi Türkiye’yi destekliyor. Türkiye’de onlardan biri. Türklerin yaptığı desteği taktirle karşılıyoruz. Biz artık bu işgalin bitmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.