Yenimahalle Belediyesi eğitim öğretim yılı ara tatilinde çocuklar için ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi eğitim öğretim yılı ara tatilinde çocuklar için ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği ve öğrencilerin ara tatili ile birlikte başlayan ‘Çocuk Tiyatro Festivali, kentin kültür ve sanat yaşamına önemli katkı sağlarken, çocukları tiyatro salonlarına çekti. Festivalin ilk gününden itibaren 5 farklı çocuk oyununu, 6 bine yakın çocuk izledi. Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu’nun sergilediği Pinokyo, Küçük Prens, Çizmeli Kedi, Yaramaz Kediler ve Fırtına adlı çocuk oyunlarını Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 6 bine yakın çocuk için sahnelendi. Festivalin finali ise “Fırtına” adlı oyunla ile yapıldı.

Final oyununda çocukları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sömestr tatilinde daha geniş çerçeveli festivallerin yapılacağını belirterek “Yenimahalle Belediyesi olarak Kültür-sanat etkinlerine her zaman önem verdik. Küçük, büyük, genç, yaşlı herkesi birbirinden güzel etkinliklerde değerli sanatçılar, tiyatrocularla bir araya getiriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, ülke sevgisini sosyal çalışmalarla güçlendireceğiz. Çocuklarımıza da sanatı sevdirmeliyiz. O zaman ülkemizin geleceği de daha aydınlık olacaktır” dedi.