Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı alanda “Akademi Ankara” eğitimlerine başladı. Eğitime katılacak 100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak ücretsiz yazılım eğitimi alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı alanda “Akademi Ankara” eğitimlerine başladı. Eğitime katılacak 100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak ücretsiz yazılım eğitimi alacak.

Hizmet anlayışında BLD 4.0 ile Başkent’te dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlayacak, beyin göçünü önleyecek ve genç girişimcilerin dünyaya açılmasının önünü açacak çalışmalarını hayata geçiriyor. Bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla önce Kuzey Ankara’da başlayan "TechBridge Akademi" eğitimleri, şimdi de Ansera Teknoloji Merkezi’nde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerine Ansera TechBridge Akademi’de de başlandı. Dijital çağın en popüler alanlarından olan ’Metaverse’ eğitiminden oyun geliştirmeye, kriptolojiden robotik kodlama ve sinema tekniklerine kadar birçok bölümün yer aldığı eğitimlere katılan 100 kişi, 1,5 ay boyunca hem teorik hem de pratik olarak yazılım eğitimi alacak.

Eğitime gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve projenin örnek teşkil ettiğini belirten eğitmen İrem Gökçe, “Büyükşehirin öğrencilere sağladığı bu imkanlar gerçekten takdir edilecek bir düzeyde. Öğrencilerin enerjileri çok yüksek. Eğitmenler olarak güzel sonuçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Pozitif geri bildirimler alıyoruz. Eğitime ilgi beklentimizin üzerinde” dedi.

Eğitim gençlerin bilişim sektöründe istihdam şansını yükseltecek

Akademide açılan kurslara katılma hakkı kazanan gençler, alacakları eğitimlerin ardından bilişim sektöründe meslek sahibi olma şansını da yakalayabilecek. Hafta içi her gün saat 09.30-17.30 saatleri arasında Başkentli gençlere verilecek ve devam zorunluluğu olan ileri düzey teknoloji eğitimlerinin ardından 2-3 yıl içinde yaklaşık 100 binin üzerinde gencin dijital endüstri piyasasına kazandırılması hedefleniyor.