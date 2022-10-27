Ankara’da Cumhuriyet’in 99’uncu yılına özel “99 Nefer Bir Şanlı Bayrak” sergisi düzenlendi.

Ankara’da Cumhuriyet’in 99’uncu yılına özel “99 Nefer Bir Şanlı Bayrak” sergisi düzenlendi.

Ankara’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda “99 Nefer Bir Şanlı Bayrak” adlı resim sergisi açıldı. Selahattin Ömer, İbrahim Çallı, Avni Lifij, Sabri Akça ve Ülkü Uludoğan’ın tabloların yanı sıra Türk bayrağı temasının işlendiği resim ve kil rölyef çalışmalarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, Cumhuriyet’in 99’uncu yılına özel 17 eseri bir araya getirerek önemli bir gün yaşadıklarını ifade etti. Odabaş, “Cumhuriyetimizin 99. yılını biz Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak Milli Kütüphanemizin koleksiyonunda bulunan birbirinden değerli eserlerle kutlamayı amaçladık. 7 tane çok ünlü ressamımızdan 17 tane resim sergiledik. Sergiyi orijinal kılan özelliklerden biri de bakanlığımız çalışanı olan ressam Elçin Şahal Oskay ve heykeltıraş Özkan Kaplan tarafından yapılan performanslarla bir tablo ve rölyef çalışması yaptık. Milli Kütüphane’nin kullanıcısı olan öğrencilerimiz ve personellerimizin katkısıyla 99 kişinin emeğiyle bir bayrak tablosu çıktı” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı resim sanatçısı Elçin Şahal Oskay ise, “Katılımcılar ve çalışma arkadaşlarımla beraber 3 gün süren performans çalışması ile şanlı Türk bayrağımızı 99 fırça dokunuşlarıyla beraber resim ve rölyef çalışmasıyla tamamladık ve sizlerin beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sergiye Kültür ve Turizm Bakanlığı resim sanatçılarından Elçin Şahal Oskay, Özkan Kaplan’ın yanı sıra öğrenciler ve araştırmacılar da katıldı.