Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılı temalı oyun yarışması etkinliği gerçekleştirdi.

Bilişim sektörüne ve genç bilişimcilere destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Cumhuriyet’in 100. Yılı" temalı oyun yarışması etkinliği gerçekleştirdi. ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sponsorluğunda düzenlenen yüzde 100 Game Jam Etkinliği, Ankara Teknoloji Köprüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Game Jam etkinliğine katılanlar, 48 saat süren etkinlik boyunca kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Cumhuriyet’in 100. yılı temalı oyun yarışmasına katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen jüri üyeleri desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bu çerçevede bir konuşma yapan Havelsan Strateji Sorumlusu Erol Yücel, “40 yıllık e-oyuncu olarak oyun sektörünün aslında oyunların sadece hoş vakit geçirmek için değil kişiyi geliştirmek için çok önemli fırsatlar tanıyacağını vurgulamak için buraya geldim böylesine güzel bir ortamda karşılaşmaktan da ayrıca çok gurur duydum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu tesisini görmekten çok mutlu oldum ve tesisten de çok etkilendim” diye konuştu.

Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen yarışmada jüri tarafından belirlenen 100 girişimci arasından ilk 10’a giren katılımcılar, eserlerini 29 Ekim Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 25 Ekim 2023 tarihinde Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilecek lansmanda sunma imkanı elde edecek.