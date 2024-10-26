29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet’in kurucu iradesinin kullandığı ‘defne yaprağı’ simgesini Ankara’da yeniden canlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Cumhuriyet’in 101’inci yaşını bu yıl ‘En Büyük Bayram’ vurgusuyla kutluyor. Başkent Ankara’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna; Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bayram kutlamalarında şehirleri süsleyen barışı, zaferi ve kahramanlığı simgeleyen defne yaprağı geleneği de ortak oluyor.

“Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için el birliğiyle çalıştık”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda defne yaprağının anlam ve önemini anlatarak, “Başkentin dört bir yanında, en büyük bayramımıza yakışır şekilde hazırlıklarımızı yaptık; bayrağımızı, kırmızı beyaz renklerimizi ve yemyeşil defne yapraklarını gururla şehrimize kattık. Bu büyük bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için el birliğiyle çalıştık. Ankara, 101. yılında Cumhuriyet’i aynı inanç ve heyecanla kutlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e 101 yıldır ev sahipliği yapan Ankara’da, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi defne yaprakları ön plana çıktı. ABB, kutlamalar kapsamında esnafa, Atatürk fotoğraflı ve defne yapraklı, ‘En Büyük Bayram’ isimli kutlama hediyesini dağıtarak, Cumhuriyet’in coşkusunu sokaklara taşıdı.

Bayram için kentte sokaklar, caddeler ve dükkanlar, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yanı sıra defne yaprakları ile süslendi.