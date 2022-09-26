Başkentte 8 ilçede jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 38 şahıs gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı, 254 aranan şahıs yakalandı.

Başkentte 8 ilçede jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 38 şahıs gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı, 254 aranan şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-20 Eylül tarihleri arasında Çubuk, Şereflikoçhisar, Sincan, Polatlı, Kızılcahamam, Gölbaşı, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Jandarma ekiplerinin Mamak ve Şereflikoçhisar’da yol kontrol noktasında durdurduğu 3 otomobil ve 1 yolcu otobüsünde, 9.7 gram sentetik uyuşturucu madde, 54 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 1 adet regapen hap maddesi, 3 adet uyuşturucu aparatı ele geçirilirken S.T., G.K., N.R., M.A., O.A., D.T. ve M.K. adlı 7 şahıs gözaltına alındı.

Gölbaşı ilçesinde, kasten öldürme olayının çözümüne yönelik jandarma ekiplerinin çalışması neticesinde tespit edilen C.K. adlı kişi yakalanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Ayrıca, Ankara genelinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatılırken 31 kişi gözaltına alınmış 5 şahıs tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Öte yandan, hakkında “Hırsızlık, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. adlı şahıs Sincan L1 Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarma Asayiş Timlerince yapılan yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetleri neticesinde 254 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Ayrıca, Yenimahalle ilçesinde devriye faaliyeti yürüten ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları R.S. ve M.K. adlı şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği yakalanmış ve şahıslar hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.