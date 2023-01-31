Yarıyıl tatiline giren Ankaralı öğrenciler, aileleriyle geldikleri Elmadağ Kayak Merkezinde karın tadını çıkardı.

Yarıyıl tatiline giren Ankaralı öğrenciler, aileleriyle geldikleri Elmadağ Kayak Merkezinde karın tadını çıkardı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, yılın ilk kar yağışının ardından 7’den 70’e herkes Elmadağ Kayak Merkezinde buluştu. 2 aylık gecikmenin ardından ülke genelinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren Ankara’da da kendini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Ankara’nın yanı başındaki Elmadağ Kayak Merkezinde yoğunluk yaşandı. Ellerine kızaklarını alan çocukların yanı sıra her yaştan Ankaralı doyasıya eğlendi. Kimisi ise ata binmeyi tercih etti. Ankara’nın meşhur soğuğuna rağmen çocuklar ve aileleri yarıyıl tatiline neşeli bir başlangıç yaptı.

Her yaştan vatandaşın bulunduğu kayak merkezinde en çok minikler eğlendi. Ellerine kızaklarını alan minikler, sabahın ilk saatlerinden itibaren karın tadını çıkarmaya başladı. Yarıyıl tatilinde böyle bir aktivite yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 7 yaşındaki Elif Özkay, kar yağdığını duyunca çok heyecanlandığını ve karda kaymayı sevmeyi çok sevdiğini belirtti.

Çocuklarını kayak merkezine getirerek ailecek karın tadını çıkartan Aysun Karataş, "Bugün çocukları eğlendirmeye getirdik. Çocuklar da yarıyıl tatilinde. Dün kar yağdığını görünce hemen buraya geldik. Karı çok seviyoruz. Kar bu sene geç yağdığı için kar yağdığını görür görmez geceden plan yaptık, kıyafetlerimizi hazırladık" dedi.

"Kar Ankara’ya biraz geç geldi ama bereketiyle geldi"

Ailecek kayak merkezine gelerek keyifli vakit geçiren Sağlık Personeli İlker Kutlu, "Sömestir tatili sebebiyle çocuklara eğlence olsun diye ilimize en yakın yer olan Elmadağ Kayak Merkezine geldik. Kar Ankara’ya biraz geç geldi ama bereketiyle geldi. Daha fazla kar yağmasını istiyoruz. Yollarımız kapansın ama kar yağsın, rahmet ve bereket gelsin. Ankara’nın barajlarındaki doluluk oranlarımız yüzde 15 civarlarında. Her kar düştüğünde çocuklarımızın kar heyecanını yaşamasını istiyoruz. Çok fazla kar yağdığında buraya gelen yollar kapanıyor, bu konuda şikayetçiyim. Ben de ambulans şoförüyüm, vakalara ulaşma konusunda sorun yaşamamak adına karın yağmasını en çok biz istemeyiz ama kar yağsın da biz vakalara ambulanssız yürüyerek de çıkarız" ifadelerini kullandı.

Elmadağ Kayak Merkezinde ayrıca kayakseverler, kayak merkezinin civarında yaşayan vatandaşlar tarafından hazırlanan kulübelerde sıcacık çaylarını içerken, sobanın başında da ısınabiliyorlar.