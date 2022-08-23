Ankara’da trafikte seyir halindeyken başka bir araç içerisindeki kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Ankara’da trafikte seyir halindeyken başka bir araç içerisindeki kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah 9.30 sıralarında Keçiören ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, sürücü Ahmet Y. ve babası Ümit Y., trafikte seyir halindeyken başka bir araçla yanlarına yanaşan akrabaları silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan baba Ümit Y., oğlu Ahmet Y. tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğine götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Ümit Y.’nin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının sebebinin ise akraba arasındaki tartışma olduğu ileri sürüldü. Polis ekipleri tarafından saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

“Seken mermiler adama isabet etmiş”

Olayın tanıklarından Ferhat Uçar, yaralanan kişiyi kanlar içerisinde gördüğünü belirterek, “Saat 9.30 sıralarında bir araç geldi. İçerisinde bir yaralı vardı. Oğlu hastaneye getirmiş. Araçta 8 tane mermi izi vardı. Önce acil servise sonra da ameliyata almışlar yaralıyı. Oğlu araç kullanırken, babası yanındaymış. Seken mermiler adama isabet etmiş. Akraba arasındaki bir tartışmadan dolayı yaşanmış olay. Birbirlerini tehdit ediyorlarmış. Sonra da böyle bir olay olmuş. Yaralının durumu ağırdı. Arabanın içi komple kandı” ifadelerini kullandı.