Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, 90’lar Festivali çerçevesinde pop müziği sanatçısı Levent Yüksel’i ağırladı. Konserde 90’lı yıllara damga vuran birçok eser hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, 90’lar Festivali çerçevesinde pop müziği sanatçısı Levent Yüksel’i ağırladı. Konserde 90’lı yıllara damga vuran birçok eser hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi, 90’lar Festivali çerçevesinde pop müziğinin yorumcularından Levent Yüksel’i ağırladı. Ata Mahallesinde düzenlenen festivalde 90’lı yıllara ait eserler hep bir ağızdan söylendi.

Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Levent Yüksel, 90’lardan günümüze dillerden düşmeyen, Bu gece son, Tuana, Med Cezir, Beni Bırakın gibi birbirinden güzel şarkılarının yanı sıra son albümü ‘Hayatıma Dokunan Şarkılardan’ “Mutlu ol yeter” adlı arabesk eseri de vatandaşların coşkulu katılımı eşliğinde seslendirdi.

"Sanat, toplumun huzuru ve kardeşliği için en büyük etken"

Levent Yüksel’e tüm Yenimahalleliler adına çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Uzun bir süredir pandemi nedeniyle askıya alınan arkadaşlıkların, dostlukların, komşulukların yeniden güçlenmesi birlik ve beraberliğimiz için çok önemli. Biliyorum ekonomik ve sosyal sıkıntılar hepinizi üzüyor. Ama biz, bu ülkeyi bize emanet eden atalarımızın, ecdadımızın evlatları olarak bu ülkede birlik içinde yaşayacağız. Sıkıntılarımızı kardeşçe beraber çözeceğiz. Anadolu erenlerinin bize gösterdiği yolla, Yunus Emre’yle, Mevlana’yla, Hacı Bektaş Veli’yle onların öngörüsüyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Kin ve nefretten uzak duracak, birbirimizi seveceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik sayacağız. Bu konserlerin amacı da bu. Yenimahalle’de barışı ve sevgiyi egemen kılmak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, ilçemizi kültür ve sanatla buluşturmak istiyoruz. Toplumun huzura ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sanat bu ortamın oluşmasında en büyük etkendir” dedi.

Yenimahalle Belediyesi 90’lar Festivali’nde; 17 Eylül Cumartesi Leman Sam (Vedat Dalokay Parkı), 24 Eylül Cumartesi Burak Kut (Müslüm Gürses Parkı) ve 30 Eylül Cuma günü Nükhet Duru (Ragıp Tüzün Parkı) Yenimahalleliler ile buluşacak.