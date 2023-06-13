Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda piyasa değeri 8 milyon Türk lirası olarak belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 10 Haziran tarihinde Beypazarı ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.C., M.K., Y.U., C.D., A.F.K. ve C.G. adlı şahısların müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda A.C., M.K., Y.U., C.D., A.F.K. ve C.G. adlı şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda yaklaşık piyasa değeri 8 milyon olduğu değerlendirilen 2 bin 740 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke, 212 adet çeşitli figürlerde obje, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.