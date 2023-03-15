Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 40 adet sikke ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Mart’ta yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Beypazarı ilçesinde S.E. adlı şahsın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği ve müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, S.E.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 40 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet eski dönemlere ait obje, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilmek üzere el konulurken, S.E. hakkında adli işlem başlatıldı.