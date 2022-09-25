Ankara’nın Mamak ilçesinde 14 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Alevlere müdahale eden 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 14 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Alevlere müdahale eden 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Olay Ankara’nın Mamak ilçesi Üreğil Mahallesinde bulunan 14 katlı apartmanın 13’üncü katında meydana geldi. İddialara göre, elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle apartmanda yangın çıktı. Alevleri gören komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ve 2 itfaiye erine ilk müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri ve itfaiye erleri çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan ve 13 katta bulunan Mehmet Kaplan (57) ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.