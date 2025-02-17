Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri etkinlikleri devam ediyor. Güdül Sorgun Yaylası’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan 7’den 70’e 300 Başkentli hem spor yaptı hem de kentin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinlikleri devam ediyor. Kentin doğal güzelliklerini keşfederken sporu teşvik etmeyi amaçlayan etkinliklerin son durağı Güdül Sorgun Yaylası oldu. Eşsiz doğasıyla dikkat çeken yaylada gerçekleştirilen yürüyüşe, 7’den 70’e 300 doğa ve sporsever katıldı. Katılımcılar, temiz havanın ve doğanın tadını çıkarırken, spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine de dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Lütfiye Demirciçeşmesi, doğa yürüyüşlerine olan yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi. İlerleyen dönemlerde Ankara’nın farklı noktalarında benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirten Demirciçeşmesi, "Başkent Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübüyle birlikte 300 kişilik grubumuzla Sorgun Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan vatandaşımızı ‘Sporla Gelecek’ sloganıyla sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda doğa yürüyüşlerimizin sayısı giderek artacak" dedi.