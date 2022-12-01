Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve daha birçok doğu ilinden gelen lezzetler, Ankara’da düzenlenen Lezzet Festivali’nde başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve daha birçok doğu ilinden gelen lezzetler, Ankara’da düzenlenen Lezzet Festivali’nde başkentlilerin beğenisine sunuldu.

ANFA Altınpark Expo Center Kültür Merkezinde düzenlenen Lezzet Festivali’nde, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yörenin lezzetleri başkentlilerin beğenisine sunuldu. Festival çerçevesinde 120 stant kuran esnaf, ziyaretçilere ürün satmak için birbiriyle yarıştı.

Festival alanında birçok yöresel ürünün sunulduğu bir stantta, vatandaşlar ürünlerin fiyatlarını kendileri belirleyerek bu fiyatların üzerinden alışveriş yaptı.

Künefe yarışmasında kapıştılar

Festivalde sunumların yanı sıra künefe yarışması da düzenlendi. Künefe yemek için kıyasıya yarışan başkentliler, birinci gelene altın verilen yarışmada hem doyasıya eğlendi hem de coğrafi lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.

Lezzet Festivali’ne Hatay’ın özel tatlısı olan künefeyi sunmak üzere özellikle geldiğini belirten künefe ustası Şerif Bahçeli, künefe yapımının püf noktalarından bahsetti.

“Gerçek Hatay künefesinin sırrı, içindeki peynirdir”

Ziyaretçilere gerçek Hatay künefesi sunduklarını dile getiren Bahçeli, “Özel kadayıfımızı döküyoruz. Dökme kadayıfımızı arka tarafta dinlendirip, peynirleyip bol tereyağlı bir şekilde tepsilere basıyoruz ve pişirip sunuma çıkartıyoruz. Gerçek Hatay künefesini burada sunuyoruz. Sırrı içerisindeki peynirdir. Hatay peyniri olması lazım. Sıfır tuz olacak ve 2-3 gün dinlenecek ve öyle çalışılacak” diye konuştu.

Festival katılımcısı Esen Günaydın ise Ankara’da yapılan bütün festivallere katıldığını ifade ederek, “Özellikle Hatay diye geldim çok beğeniyorum. Ankara’da yaşadığım halde yıllardır oradaki bir yerden alışveriş yaptım. Pul biberi ve kuru aldım” dedi.

Festivalde kendi yöresinin ürünlerine bakmaya geldiğini belirten katılımcı Sabri Demirkol, fiyatları pahalı bulduğunu kaydederek, “Tuzlu yoğurt aldım. Künefe peyniri alacaktım. Bir yerde kilosuna 200 lira dediler, ağır geldiği için almadım. Antakyalı olduğum için hepsini bilerek alıyorum. Buraya neler getirmişler diye bakmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Lezzet Festivali 4 Aralık’a kadar Altınpark Expo Center Kültür Merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.