Başkent’teki vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4’üncü gününde de kan bağışı yapmaya devam etti.

Başkent’teki vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4’üncü gününde de kan bağışı yapmaya devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, vatandaşlar Kızılay Kan Merkezlerinde kan vermeye devam ediyor. Ankara Kızılay Meydanı’nda bulunan merkez önündeki vatandaşlar, depremin 4’üncü gününde de depremzedelere yardım edebilme umuduyla kan vermek için kuyruklar oluşturdu.

“Depremde çok hasar olduğu için yardım etmek istedim”

Ankara’da üniversite eğitimi için bulunduğunu ve depremzedelere yardım amacıyla kan verdiğini belirten Bosna Hersekli Adi Masinoviç, “Yardım etmek istedim bu yüzden kan verdim. Depremde çok hasar olduğu için yardım etmek istedim. Mutluyum ve inşallah her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

"İlerleyen zamanlarda da kan vermeye devam edeceğim”

Depremzedelere yardımcı olabilmek için sabah saat 09.00’dan beri beklediğini söyleyen İzem Duran ise “Şu anda kan vermek için burada bekliyorum. Elimizden gelen tek şey bu. Şu anda yoğun ama kan stoklarının dolu olduğunu söyledikleri için bir bekleme yaşandı. İlerleyen zamanlarda da kan vermeye devam edeceğim” dedi.

Öte yandan depremlerin etkilendiği illerde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.