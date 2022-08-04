Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu sene 63 mahalleye 99 kilometrelik sulama borusu dağıttı. Dağıtılan borular sayesinde 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda sulu tarıma geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu sene 63 mahalleye 99 kilometrelik sulama borusu dağıttı. Dağıtılan borular sayesinde 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda sulu tarıma geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere tarımsal sulama yapabilmeleri amacıyla 63-315 mm çapları arasında 99 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı. 63 mahallede gerçekleştirilen dağıtım sonrasında 36 bin 500 dönümlük tarımsal alanda su ihtiyacı giderildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projede 2021 yılında 23 mahallede 35 kilometrelik sulama borusu hibesi ile 12 bin dekarlık, 2022 yılında ise 63 mahallede 99 kilometrelik sulama borusu hibesi ile 36 bin 500 dönümlük olmak üzere 2 yıl içerisinde yaklaşık 50 bin dekarlık arazi sulu tarım imkanına kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetleri desteklemek için her türlü çalışmaları yapıyor, tarımsal sulama ile alakalı olarak üreticilerimizin borularını gönderiyoruz. Bir köyün sahip olduğu bir su kaynağının tarlalara ulaştırılması için ortak kullanımda kullanacağımız boruları hesaplayıp üreticilere ücretsiz olarak veriyoruz. Amacımız Ankara’daki sulu tarım alanlarının artırılmasını sağlamak. Tarımsal faaliyetlerde geliri artıran en önemli unsur sudur. Suyu ne kadar hızlı bir şekilde tarlalara verebilirsek o kadar avantaj sağlarız. Ülkemiz şu dönemde bir kurak periyottan geçiyor. Kuraklığın getirmiş olduğu tarımsal faaliyetlerdeki verim düşüklüklerini azaltmak adına Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk sahasındaki üreticilerin sulu tarıma geçişlerini sağlamak için bu destekleri vermeye başladı ve devam da edecek” dedi.

Arazilerine sulama hattı döşemek isteyen çiftçiler, ücretsiz olarak temin edebilecekleri su boruları için Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması ya da dilekçeyle başvuruda bulunabiliyor.