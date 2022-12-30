Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 2023’e sayılı günler kala 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı süsleyerek Başkenti yeni yıla hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 2023’e sayılı günler kala 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı süsleyerek Başkenti yeni yıla hazırladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkenti yeni yıla hazırlamak adına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı ışıklarla süsleyerek “Mutlu Yıllar” yazısı yerleştirdi.

Başkentlilerin yeni yıla mutlu ve umutlu girmesi için kent merkezinde ışıklandırma çalışması yaptıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2022’nin son günlerinde vatandaşlarımızla birlikte yeni yılın heyecanını yaşıyoruz. Bugünlerde hem değerli hemşehrilerimize yeni yılın keyfini yaşatabilmek hem de Ankara’nın merkezi olan Kızılay bölgemizde esnafın da işlerine katkıda bulunmak amacıyla bir aydınlatma çalışması yaptık. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutlarız” dedi.

ANFA Peyzaj ekipleri ise süslemelere İzmir Caddesi’nde yapımına başladıkları kilim motifli çiçeklerle destek verdi.